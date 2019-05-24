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24.05.2019  11:03   

Харьковчан приглашают на детский арт-фестиваль

Фестиваль разнообразия мечтаний и культурного просвещения «Детская площАРТка#5» пройдет с 3 по 7 июня в Центре гендерной культуры.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети.  Фестиваль «Детская площАРТка#5» - это приглашение к общественному диалогу о важных ценностиях.


«Команда фестиваля поставила перед собой задачу - в рамках мероприятий акцентировать внимание на личности ребенка, на праве выражать свои мысли и иметь свободу их распространять, без дискриминации по признаку пола, этнической принадлежности, профессиональных способностей, сексуальной ориентации, а также выяснить, что такое «Я». Творчество - эффективный инструмент для выражения своей идентичности без агрессии и общения без языка вражды», - отметила куратор медиаплатформы «Детская площАРТка» Елена Зиненко.

Для участия в мероприятии приглашаются дети и родители, школьники и учителя, студенты и волонтеры. В программе фестиваля - около 15 мероприятий для малышей, школьников и взрослых. В частности, состоится выставка лаборатории неакадемического творчества «Я бывают разные» - в экспозиции будут представлены работы учащихся из разных школ города, подготовленные во время занятий «Креативная журналистика» и на различных мероприятиях. В течение фестиваля все желающие смогут добавить свои работы к выставке.

Кроме того, участников фестиваля ждут экскурсии-квесты по Музею женской и гендерной истории и танцевальный флешмоб от проекта «Total Answer Dance». Также в ходе фестиваля волонтеров обучат интеграции гендерно чувствительных практик в культурный досуг города.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Открытие - 3 июня, начало - в 12:00.

Место проведения - Центр гендерной культуры (пр. Московский, 124-а).

Вход на все мероприятия свободный.

За более подробной информацией о мероприятиях фестиваля обращаться к координаторам по тел.: 0509100661 и 0982055087.

Отметим, медиаплатформа «Детская площАРТка» реализует свои проекты в Харькове с 2012 года и развивается как подразделение в проекте ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи». Задачи медиаплатформы - создание пространств равных возможностей как коммуникационных площадок для открытий, презентаций, реализации социальных проектов в формате свободного творчества детей и взрослых.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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