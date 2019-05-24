24.05.2019 18:49

Стали известны победители конкурса «Я люблю Харьков» (ФОТО)

Награждение победителей открытого конкурса идей «Я люблю Харьков» по повышению туристической привлекательности города состоялось сегодня, 24 мая, в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме».



//city.kharkov.ua

Как отметил начальник отдела Департамента международного сотрудничества Алексей Поникаровский, на конкурс было подано много работ, и жюри пришлось непросто: «Мы получили множество идей. Их авторы – неравнодушные люди, которые хотят, чтобы Харьков стал еще лучше. Да, это не законченные готовые проекты, но их можно доработать и воплотить в жизнь».

Третье место заняла Валентина Семизарова с проектом «City-art по-харьковски». Он предполагает создание экскурсионного маршрута по местам, где в Харькове нарисованы муралы и изображения в стиле «стрит-арт».

На втором месте - проект Анны Маро «Интерактивное граффити». По задумке, в городе будут нарисованы различные граффити, на фоне которых можно делать фото, становясь частью общей картины.

Первое место жюри отдало Ольге Утюжниковой с проектом-паззлом «Я люблю Харьков». Она предложила разбить известный логотип «Я люблю Харьков» на буквы, элементы и разместить их в разных районах города. Все желающие смогут найти эти буквы, сделать на их фоне фото и разместить в «Инстаграме» в виде полной фразы.

Напомним, приз за первое место конкурса - стажировка за границей от Департамента международного сотрудничества; приз за второе место - турпоездка от «Харьков-Авто»; приз за третье место - сертификат на бесплатное изучение английского, чешского или французского языков на месяц.

Организаторы конкурса «Я люблю Харьков» - Департамент международного сотрудничества городского совета и творческая группа «Kailas-V».