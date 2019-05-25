Главная Новости Культура и Туризм Художественный музей презентует живопись и графику Александра Резниченко
25.05.2019  13:22   

Художественный музей презентует живопись и графику Александра Резниченко

27 мая в 16:00 состоится открытие выставки «Эфиры и мистрали».


// ХОГА
Живопись Александра Резниченко дает возможность ощутить красоту окружающего мира, проникнуться гармонией человека и природы.

Натюрморты, пейзажи из серий «Французский Прованс» и «Аллеи» завораживают изысканной декоративностью и интенсивностью цветовых решений.

Наиболее сильные стороны таланта художника – исключительная непосредственность видения, оптимизм, чувство радостного восприятия жизни – и всем этим Александр Резниченко щедро делится со зрителем, сообщили организаторы выставки.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Культура и Туризм Итоговая выставка детских работ пройдет в Харькове 20.05 Культура и Туризм В центральной галерее Харькова пройдет встреча с авторами выставки 18.05 Власть Геннадий Кернес наградил победителей конкурса детского рисунка в Киевском районе (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 