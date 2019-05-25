Художественный музей презентует живопись и графику Александра Резниченко

27 мая в 16:00 состоится открытие выставки «Эфиры и мистрали».
Натюрморты, пейзажи из серий «Французский Прованс» и «Аллеи» завораживают изысканной декоративностью и интенсивностью цветовых решений.
Наиболее сильные стороны таланта художника – исключительная непосредственность видения, оптимизм, чувство радостного восприятия жизни – и всем этим Александр Резниченко щедро делится со зрителем, сообщили организаторы выставки.
День идеален для планирования и уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме. При таком подходе риск совершить ошибку близок к нулю.
Дожди, грозы, град и шквалы – выходные станут продолжением дождливой рабочей недели.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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