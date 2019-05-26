26.05.2019 11:07

В Харькове прошел первый международный фестиваль экранных искусств и фотографии (ФОТО)

Первый профессиональный фестиваль-конкурс экранных искусств и фотографии на тему путешествий «Kharkiv International Festival of Arts and Travel» прошел 25 мая, в кинотеатре им. Довженко.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие видеоблогеры, фотографы и операторы из 11 стран: из Украины, Индии, Непала, Польши, Турции, Эквадора, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Ирана.



С открытием фестиваля его участников и гостей от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса приветствовала заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета горсовета Татьяна Чечетова-Терашвили.

«Каждая наша новая инициатива всегда вызывает волнение о том, как воспримется она и откликнется в сердцах участников и гостей нашего города. Однако практика показывает, что удача всегда с нами. И несмотря на то, что сегодняшний фестиваль проводится в Харькове впервые, я с уверенностью могу сказать - он успешен. Все представленные сегодня конкурсные работы - яркие, прекрасные и передают множество эмоций, показывая наш многогранный и интересный мир. Я желаю зрителям массу хороших впечатлений от просмотра, а участникам - победы!» - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Как сообщила автор и организатор фестиваля Анна Куренная, идея провести такого масштаба мероприятие родилась у нее в самолете после путешествия. «Я подумала, что в Харькове не существует такого фестиваля, который бы собирал фотографии и видеоработы профессионалов со всего мира. Качество сегодняшних работ и география участников впечатляет. Нам бы хотелось, чтобы Харьков проявил себя как гостеприимный город и чтобы наши участники вернулись к нам еще», - отметила Анна Куренная.

Идею Анны поддержали в Харьковском городском совете и помогли воплотить ее в жизнь. Как отметила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, фестиваль не только популяризирует Харьков и Украину, но еще раз доказывает, что Харьков - творческий и креативный город.

«Все участники - это творческие люди, которые видят Харьков через призму фотоаппаратов и камер, они знают, с какой стороны лучше показать наш город. Они сделают фото и видео о Харькове и привезут их в свои страны, и о нашем городе узнают во всем мире. И провести такого масштаба фестиваль в рамках турфорума - это огромное достижение и успех», - подчеркнула Юлия Згурская.

В рамках мероприятия состоялся конкурсный показ работ участников, которые вышли во второй тур фестиваля. 19 авторов представили свои работы в четырех номинациях: «Роуд-муви», «Дрон-видео», «Тревел-документалистика» и «Фотоискусство». Оценивали работы представители мира искусства из разных городов и стран, в том числе из Харькова. Среди членов жюри был известный харьковский фотограф Владимир Оглоблин. «Это величайшее событие для Харькова - к нам в город приехал весь земной шар. И пусть участники открывают нам свой мир фотографии, видео и кино. И мы станем намного богаче и подарим это богатство всем харьковчанам!» - отметил Владимир Оглоблин.



По итогам просмотра работ победителем в номинации «Роуд-муви» стали представители Украины - Николай Алексеенко и Денис Евстигнейкин. Работа этого дуэта также получила Гран-при фестиваля. В номинации «Дрон-видео» лучшей была признана работа Александра Отингера из Германии. Спецприз в этой номинации получил Сантьяго Урибэ из Эквадора. Среди участников в номинации «Тревел-документалистика» победу одержал также украинский дуэт - Ольга и Андрей Андреенко. Победителем в номинации «Фотоискусство» был признан Хашид Сингх из Индии. Спецприз в этой номинации получил Халид Фаризадех из Ирана.



Юлия Згурская отметила, что традиция проводить в Харькове фестиваль экранных искусств и фотографии на тему путешествий продолжится и в следующем году. Кроме того, все конкурсные работы, представленные сегодня, будут презентованы харьковчанам.

Напомним, что мероприятие проходит в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме». Всего к участию в первом туре «Kharkiv International Festival of Arts and Travel» было принято 1276 работ из 102 стран.



Фестиваль организован Департаментом международного сотрудничества при поддержке Харьковского городского туристического информационного центра под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.