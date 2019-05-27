Шекспир языком жестов: в Харькове покажут инклюзивный спектакль

Премьеру спектакля «Укрощение строптивой» на языке жестов состоится 1 и 8 июня в Харьковском областном доме культуры УТОГ (ул. Сухумская, 5).
Спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» представит народный самодеятельный театр «Ариадна», где играют люди с нарушениями слуха. Это первая премьера театра в нынешнем году.
Труппа готовила спектакль три месяца. Режиссер Надежда Мигунова сделала акцент на пластике, максимально сократив количество диалогов, которые актеры проговаривают с помощью жестов. Одновременно будет звучать синхронный устный перевод.
Постановку инклюзивного спектакля поддержала программа «UPSHIFT Украина» (глобальная инновационная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Начало спектакля - в 18:00 (1 июня) и в 14:00 (8 июня). Вход - свободный.
Отметим, что в 2018 году театр «Ариадна» отпраздновал свое 100-летие. В его репертуаре - спектакли «Служанка», «Лекарь поневоле», «Сватанье на Гончаровке», «Моя прекрасная леди».
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