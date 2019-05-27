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27.05.2019  17:01   

Шекспир языком жестов: в Харькове покажут инклюзивный спектакль

Премьеру спектакля «Укрощение строптивой» на языке жестов состоится 1 и 8 июня в Харьковском областном доме культуры УТОГ (ул. Сухумская, 5).


// city.kharkov.ua

Спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» представит народный самодеятельный театр «Ариадна», где играют люди с нарушениями слуха.  Это первая премьера театра в нынешнем году. 

Труппа готовила спектакль три месяца. Режиссер Надежда Мигунова сделала акцент на пластике, максимально  сократив количество диалогов, которые актеры проговаривают с помощью жестов. Одновременно будет звучать синхронный устный перевод. 

Постановку инклюзивного спектакля поддержала программа «UPSHIFT Украина» (глобальная инновационная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).  

Начало спектакля - в 18:00 (1 июня) и в 14:00 (8 июня). Вход - свободный.

Отметим, что в 2018 году театр «Ариадна» отпраздновал свое  100-летие. В его репертуаре - спектакли «Служанка», «Лекарь поневоле», «Сватанье на Гончаровке», «Моя прекрасная леди».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  инклюзив, спектакль, харьков
 
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