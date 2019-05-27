27.05.2019 17:33

В Харькове пройдет фестиваль бальных танцев

V Фестиваль по бальным танцам под открытым небом «Харьковский вальс» состоится 15 июня в Летопарке в Харькове.



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, «Харьковский вальс» - единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников и зрителей. Танцоры будут бороться за звание лучшей пары по бальным танцам.

Начало мероприятия - в 17:00.



Место проведения: ул. Сумская, 81.



Напомним, в 2015 году фестиваль «Харьковский вальс» посетили более 5 тыс. зрителей. В рамках мероприятия показательные выступления представили 30 танцевальных коллективов Харькова и Харьковской области, а на закрытии фестиваля был установления рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1,5 тыс. пар.