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27.05.2019  17:33   

В Харькове пройдет фестиваль бальных танцев

V Фестиваль по бальным танцам под открытым небом «Харьковский вальс» состоится 15 июня в Летопарке в Харькове.


// city.kharkov.ua

По словам организаторов, «Харьковский вальс» - единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников и зрителей. Танцоры будут бороться за звание лучшей пары по бальным танцам.

Начало мероприятия - в 17:00.

Место проведения: ул. Сумская, 81.

Напомним, в 2015 году фестиваль «Харьковский вальс» посетили более 5 тыс. зрителей. В рамках мероприятия показательные выступления представили 30 танцевальных коллективов Харькова и Харьковской области, а на закрытии фестиваля был установления рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1,5 тыс. пар.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бальные танцы, фестиваль, харьков
 
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