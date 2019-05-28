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28.05.2019  09:14   

Выставка живописи «Золотой путь» открывается в Харькове

С 28 мая по 16 июня в выставочном центре «Бузок» покажут работы художницы Марины Кривко.


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Открытие выставки «Золотой путь» состоится 28 мая в 17:00.

«Золотой цвет еще со времен Древнего Египта символизировал Божественное начало. И нам предстоит его найти раскрыть своей жизнью. Возможно это наша задача», - рассказывает автор.

Параллельно с выставкой «Золотой путь» в Бузке пройдет выставка работ детского творчества.

 

 

Источник:   ИВЦ Бузок
 Тэги:  выставка, харьков
 
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