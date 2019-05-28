Выставка живописи «Золотой путь» открывается в Харькове

С 28 мая по 16 июня в выставочном центре «Бузок» покажут работы художницы Марины Кривко.
Открытие выставки «Золотой путь» состоится 28 мая в 17:00.
«Золотой цвет еще со времен Древнего Египта символизировал Божественное начало. И нам предстоит его найти раскрыть своей жизнью. Возможно это наша задача», - рассказывает автор.
Параллельно с выставкой «Золотой путь» в Бузке пройдет выставка работ детского творчества.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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