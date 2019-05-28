28.05.2019 16:02

О кенийском проекте польской художницы расскажут в Муниципалке

Лекция польской художницы Алиции Высоцкой «Искусство для изменений: Польша, Кения, Бразилия» пройдет 30 мая в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).



// city.kharkov.ua

Мероприятие состоится в рамках Биеннале молодого искусства. Всех желающих приглашают поговорить о том, как искусство может влиять на альтернативную экономику и развитие локальных сообществ.



Как сообщили организаторы, в 2015 году Алиция Высоцкая приехала в столицу Кении Найроби. В городских трущобах художница открыла обувную мастерскую. Вместе с кенийскими женщинами и при поддержке польского неправительственного фонда «Razem Pamoja Foundation» создала кооператив «Ushirika», где женщины шьют местным детям школьную форму и рюкзаки. «Ushirika» работает также как культурный и учебный центр и обеспечивает прибыль своим участницам. Об этом и других проектах Алиция расскажет в Харькове во время публичной лекции и лекции для Школы медиаторов биеннале, которая работает при поддержке международного фонда «Harald Binder Cultural Enterprises».



Вход - свободный. Начало - в 19:00.



Напомним, что основная программа Биеннале молодого искусства начнется в сентябре, а пока всех желающих приглашают на образовательные события, чтобы больше узнать о современных художественных практиках и том, как искусство может изменять окружающий мир.



Справка. Алиция Высоцкая учится у корейской художницы, профессора Хейгу Янг в Städelschule (Франкфурт-на-Майне, Германия). С 2005 по 2008 год обучалась в Академии изобразительного искусства в Кракове (Польша). В 2010 году закончила Университет искусств в Познани (класс Мирослава Балка). Изучала когнитивистику и философию разума в Университете JP2 в Кракове (Университет папы Иоанна Павла II) и в университете Vrije в Брюсселе.



Художницу интересуют альтернативная экономика, ремесла, одежда как проявление индивидуальной и коллективной идентичности. Она изучает сообщества, основываясь на разных формах сосуществования. Ее проекты реализованы под названием «ALFA OMEGI».