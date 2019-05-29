29.05.2019 08:40

В «Бузке» покажут песочное шоу ко Дню защиты детей

Выставка детских работ «Здесь оживают сказочные сны» пройдет с 28 мая по 9 июня в информационно-выставочном центре «Бузок».



// Facebook/Бузок

Экспозиция посвящена Международному дню защиты детей. Свои работы представят ученики студии песочной анимации и художественной мастерской.



«Дети не только любят рисовать, но и умеют фантазировать, при этом легко переносятся из реального мира в придуманный мир сказочных снов», - отметили организаторы.



Открытие выставки состоится 1 июня. В программе - мастер-классы и песочное шоу.



Начало - в 12:00. Место проведения: ул. Сумская, 25.