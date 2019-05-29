Сказочный мир бисера покажут на выставке в Харькове

С 30 мая по 30 июня в Областном центре культуры и искусства будет представлена выставка бисероплетения «Сказочный мир бисера».
На выставке будут представлены около 50 работ от юных мастеров кружка «Бисерная флористика» Будянского дома культуры.
«Бисероплетение дает неограниченные возможности авторам – воплотить в реальность любую задумку, имея хорошую фантазию, с помощью богатой цветовой гаммы бисера», – уверены организаторы.
Эту выставку кружок бисероплетения устраивает с целью подтвердить звание «Образцовый».
Открытие выставки – 30 мая в 16.00. Вход свободный. Адрес: г. Харьков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.
Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: