29.05.2019 17:32

Сказочный мир бисера покажут на выставке в Харькове

С 30 мая по 30 июня в Областном центре культуры и искусства будет представлена ​​выставка бисероплетения «Сказочный мир бисера».



// cultura.kh.ua

На выставке будут представлены около 50 работ от юных мастеров кружка «Бисерная флористика» Будянского дома культуры.

«Бисероплетение дает неограниченные возможности авторам – воплотить в реальность любую задумку, имея хорошую фантазию, с помощью богатой цветовой гаммы бисера», – уверены организаторы.



Эту выставку кружок бисероплетения устраивает с целью подтвердить звание «Образцовый».



Открытие выставки – 30 мая в 16.00. Вход свободный. Адрес: г. Харьков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.

Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.