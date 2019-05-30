Главная Новости Культура и Туризм Поэтический вечер Авы Либерти «Голос Лирики» пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщини»
30.05.2019  08:46   

Поэтический вечер Авы Либерти «Голос Лирики» пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщини»

Творческое мероприятие состоится 4 июня в 17:00. Вход свободный, но количество участников ограничено.


// cultura.kh.ua
«Вы пишете стихи? Вы интересуетесь поэзией? Если вы хоть на один вопрос ответили «да», то вам обязательно сюда! – призывают организаторы. - Вам интересно послушать? Пишите для онлайн-регистрации. Вам хочется читать? Делайте то же самое».

Всех участников ждут призы и сюрпризы.

Мероприятие состоится по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

 

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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