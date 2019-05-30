Поэтический вечер Авы Либерти «Голос Лирики» пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщини»

Творческое мероприятие состоится 4 июня в 17:00. Вход свободный, но количество участников ограничено.
Всех участников ждут призы и сюрпризы.
Мероприятие состоится по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: