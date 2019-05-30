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30.05.2019  09:47   

Театральный фреш-фестиваль «Я и Села Брук–2019» стартует 31 мая: программа

На фестивале представят различные виды искусства: театр, музыку, танцевальные жанры.


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В Харькове в пятый раз пройдет театральный фреш-фестиваль «Я и Села Брук - 2019». Он стартует 31 мая и продлится 10 дней. Художественные мероприятия будут проходить на различных локациях Харькова.

Главная цель фестиваля - содействие развитию театрального искусства в Украине за счет поддержки театральной молодежи - актеров, режиссеров, драматургов. В рамках фестиваля пройдут спектакли, перформансы, концерты, поэтические выступления, мастер-классы, лекции, обсуждения, круглые столы.

«Кроме харьковских творческих коллективов, в этом году к нам присоединились также коллективы из таких городов, как Полтава, Херсон, Одесса, Ивано-Франковск, Коломыя, Тернополь, Луцк, Запорожье, Львов. Фестиваль охватит зрителей разного возраста - детей, подростков, взрослых, - отметила соорганизатор фреш-фестиваля «Я и Села Брук» Янина Зеленская. - Фестиваль позволит молодым творческим коллективам показать свои новые работы, принять участие в профессиональном обсуждении, обменяться опытом».

По словам организаторов, к фестивалю также присоединятся государственные театры с инклюзивными проектами.

«В прошлом году мы начали внедрять тему инклюзии в театре. В этом году она будет представлена ​​4 работами, в одном из спектаклей - о человеке с инвалидностью Херсонского театра имени П.А. Кулиша «Виталиус» - сыграет профессиональный актер - человек с инвалидностью», - отметила руководитель ОО «Платформа театральных инициатив» Алина Богданович.

Вход на все мероприятия в рамках фреш-фестиваля «Я и Села Брук» свободный.

Программа фестиваля

Подробнее о программах фестиваля здесь.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестиваль, харьков
 
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