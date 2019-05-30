30.05.2019 17:31

В Харькове покажут выставку цветописи

С 30 мая по 6 июля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка цветописи Людмилы Горбатенко «Вселенная цвета».



// cultura.kh.ua

Выставку цветописи «Вселенная цвета» составляют ассоциативно образные цветные композиции, напоминающие музыкальные произведения, в которых с помощью ритмической организации движения света и цвета создаются неповторимые образы, в которых каждый зритель может почувствовать свое видение мира.



Для автора выставки «Вселенная цвета» творить – значит постоянно быть в движении, поисках нового и неизведанного, отмечают организаторы..



Справка: Людмила Горбатенко - художник, член Национального союза художников Украины. Доцент кафедры живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Участник всеукраинских и международных конференций и выставок. Сфера творческих интересов в области изобразительного искусства, науки и литературы.



Участник областных, городских, республиканских художественных выставок. Организует совместные выставки с учениками. Имеет восемь персональных выставок. Куратор проекта ежегодного молодежного изобразительного Фестиваля с 2002 года, регулярно проводит мастер-классы. Сейчас работает доцентом кафедры «Живопись» ХДАДМ.



Во время работы выставки пройдут следующие мероприятия:



4 июня в 17:00 - поэтический вечер Авы Либерти «Голос Лирики».



5 июня в 17:00 - цикл лекций по искусствоведению «Репин - неизвестный художник». Лекция 20. Лектор - доктор искусствоведения Шило А.В.



6 июня в 17:00 - встреча с психологом из цикла лекций «Искусство жить». Тема: «Психологическое здоровье». Лектор - Северина Л.В.



11 июня в 17:00 - лекция из цикла «Eхlibris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 6 ».



12 июня в 16:00 - просмотр видеозаписи концерта из Милана 2015 - музыка Петра Чайковского и Нино Рота. Концерт для гитары с оркестром - композитор Родриго, гитарист-виртуоз Пако де Лусия.



13 июня в 17:00 - творческая встреча с поэтессой, писательницей, исполнительницей собственных произведений Элеонорой Булгаковой.



С 20 июня в 17:00 - торжественное открытие персональной выставки живописи харьковского художника В.Ф. Тупицына.

25 июня в 17:00 - торжественная презентация персональной выставки с цветописи Людмилы Горбатенко «Вселенная цвета».



26 июня в 17:00 - творческая встреча и мастер-шоу с автором персональной выставки с цветописи «Вселенная цвета» Людмилой Горбатенко.