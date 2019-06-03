03.06.2019 15:32

В Харькове стартовал детский арт-фестиваль

Фестиваль разнообразия мечтаний и культурного просвещения «Детская площАРТка#5» проходит с 3 по 7 июня в Центре гендерной культуры.



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, цель фестиваля – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети. Фестиваль «Детская площАРТка#5» - это приглашение к общественному диалогу о важных ценностях.

Для участия в мероприятиях приглашаются дети и родители, школьники и учителя, студенты и волонтеры. В программе фестиваля - около 15 мероприятий для малышей, школьников и взрослых. В частности, состоится выставка лаборатории неакадемического творчества «Я бывают разные» - в экспозиции будут представлены работы учащихся из разных школ города, подготовленные во время занятий «Креативная журналистика» и на различных мероприятиях. В течение фестиваля все желающие смогут добавить свои работы к выставке. Кроме того, участников фестиваля ждут экскурсии-квесты по Музею женской и гендерной истории и танцевальный флешмоб от проекта «Total Answer Dance».



С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.



Место проведения - Центр гендерной культуры (пр. Московский, 124-а). Вход на все мероприятия - свободный.



Более подробную информацию можно получить у координаторов по тел.: (050) 91-00-661 и (098) 20-55-087.



Отметим, медиаплатформа «Детская площАРТка» реализует свои проекты в Харькове с 2012 года и развивается как подразделение в проекте ЕС «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи». Задачи медиаплатформы - создание пространств равных возможностей как коммуникационных площадок для открытий, презентаций, реализации социальных проектов в формате свободного творчества детей и взрослых.