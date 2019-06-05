К юбилею харьковского художника открывается выставка в Худмузее

05.06.2019 12:34

С 6 июня в Художественном музее будет представлена живопись и графика Евгения Коровьянко.

Экспозиция «Співучі барви ріднокраю» посвящена 80-летию со дня рождения художника.

Впервые будут представлены графические произведения Евгения Коровьянко периода его учебы в Харьковском государственном художественном училище, а также работы, выполненные в классической технике акварели и темперы, хранящихся в семейном архиве вдовы художника Эльвиры Солошенко. Они посвящены пейзажам Слобожанщины, которые художник очень любил.

Художник много путешествовал по Украине. Его пейзажи свидетельствуют о композиционном и колористическом мастерстве, самобытной творческой манере. Она связана с традициями харьковской пейзажной школы, где преобладает любовь к световой передачи пейзажа, реалистичному пленэризму с приглушенной цветовой палитрой. Эти произведения обозначены ощущением благородства исполнения, легкости очертаний и силуэтов, прозрачности цветовых пятен.

В 1970-е годы художник создает серию линогравюр «Путешествие по Украине», отличающуюся четким звучанием линии, своеобразной стилизацией формы. На выставке будет экспонирована гравюра из этой серии: «Котельва – родина Сидора Ковпака» из фондов Харьковского художественного музея.

Открытие экспозиции - 6 июня в 16:00.

Справка. Евгений Коровьянко – живописец, график. Жил и работал в Харькове (1939-2010). Окончил Харьковское государственное художественное училище (1962), Харьковский художественно-промышленный институт (1967), ныне – Харьковская государственная академия дизайна и искусств.

С 1968 года участвовал во всесоюзных, республиканских, всеукраинских и областных выставках. С 2008 года – член Национального союза художников Украины.

Работы Евгения Коровьянко находятся в Киевском и Харьковском художественных музеях, Чугуевской художественной галерее, частных коллекциях в Украине и за рубежом (Канада, Марокко, США, Япония).