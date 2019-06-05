05.06.2019 20:00

Харьковчанам расскажут об известных деятелях Каразинского университета

11 июня в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 6-я: Люди старого Харьковского университета».



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Лектор – этнограф, фольклорист, культуролог, искусствовед, литературовед, поэт Михаил Красиков.



История старейшего в подроссийской Украины Харьковского университета, открытого в 1805 году (теперь – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина), чрезвычайно богата интересными историческими событиями, яркими личностями, забавными и грустными случаями.



В 1985–1993 гг вышли из ряд выпусков систематического библиографического указателя по истории Харьковского университета 1805 – 1917 гг. Упорядоченных М. Швалб и М.М. Красиковым. В 2007 г.. Появилась 752-страничная книга «История Харьковского университета за двести лет. Систематический библиографический указатель », спивупорядником которой также был М.М. Красиков.



В лекции речь пойдет об Александре Потебне, Дмитрии Багалие, Андрее Краснове и других замечательных деятелей старого Харьковского университета.



Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор ок. 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, лауреат муниципальной премии (2007).