Харьковчан приглашают на творческую встречу с Элеонорой Булгаковой

13 июня в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится творческая встреча с поэтессой, писательницей, исполнительницей собственных произведений Элеонорой Булгаковой.
Элеонора Булгакова – писатель, поэтесса. Автор целого ряда прекрасно иллюстрированных детских книг, вышедших и переиздаются много раз. Ее вечера-концерты очень насыщенные. По ее песню «День памяти» снят клип, а о ней – документальный фильм «Сложная поэзия судьбы» из цикла «Дети войны» (режиссер Виталий Михайлов).
В программе вечера:
– презентация книги Элеоноры Булгаковой «Дежавю» с прекрасными филигранными иллюстрациями Татьяны КОНОХОВА;
– концерт Е. Булгаковой с представлением книг, исполнением песен, выдержками из произведений;
– показ фрагмента фильма «Сложная поэзия судьбы» из цикла «Дети войны» (режиссер Виталий Михайлов) и клипа «День памяти».
Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: