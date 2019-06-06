06.06.2019 12:32

Харьковчан приглашают на творческую встречу с Элеонорой Булгаковой

13 июня в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» Харьковского областного организационно-методического центра культуры и искусства состоится творческая встреча с поэтессой, писательницей, исполнительницей собственных произведений Элеонорой Булгаковой.



// cultura.kh.ua

Элеонора Булгакова – писатель, поэтесса. Автор целого ряда прекрасно иллюстрированных детских книг, вышедших и переиздаются много раз. Ее вечера-концерты очень насыщенные. По ее песню «День памяти» снят клип, а о ней – документальный фильм «Сложная поэзия судьбы» из цикла «Дети войны» (режиссер Виталий Михайлов).



В программе вечера:



– презентация книги Элеоноры Булгаковой «Дежавю» с прекрасными филигранными иллюстрациями Татьяны КОНОХОВА;



– концерт Е. Булгаковой с представлением книг, исполнением песен, выдержками из произведений;



– показ фрагмента фильма «Сложная поэзия судьбы» из цикла «Дети войны» (режиссер Виталий Михайлов) и клипа «День памяти».



Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).