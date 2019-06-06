Главная Новости Культура и Туризм Максим Розенфельд расскажет о Дунаевском в сопровождении симфонического оркестра
06.06.2019  14:10   

Максим Розенфельд расскажет о Дунаевском в сопровождении симфонического оркестра

7 июня в 19:00 в Доме Алчевских в концертной программе «Дунаевский. Песня о веселом ветре» известный экскурсовод расскажет о жизни и творчестве композитора.


// ХОГА

Молодежный оркестр под руководством дирижера Юрия Яковенко сыграет произведения Исаака Дунаевского.

«Когда об одном ярком и талантливом человеке рассказывает другой яркий и талантливый человек – это всегда очень интересно. А если этот рассказ дополнить «живой» музыкой в исполнении целого симфонического оркестра, то получается по-настоящему захватывающее действо, – считает директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина. – Премьера концерта «Дунаевский. Песня о веселом ветре» состоялась еще в апреле 2017 года. Тогда искусствовед, архитектор и автор оригинальных экскурсий по Харькову Максим Розенфельд впервые выступил в несколько непривычной для себя роли ведущего. Он рассказал о харьковском периоде жизни и творчества Исаака Дунаевского, а его рассказ чередовался с исполнением МАСО «Слобожанский» известных произведений композитора. Такой формат концерта сразу пришелся по душе харьковской публике. С тех пор по просьбам зрителей мы ежегодно повторяем эту увлекательную концертную программу».

Следующее выступление МАСО пройдет 14 июня в Доме Алчевских. Это будет концерт «Закрытие концертного сезона – 2018/19 МАСО Слобожанский», на котором оркестр под руководством дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова исполнит произведения Бетховена и Гайдна. Солист – лауреат международных конкурсов Алексей Шадрин. Начало – в 19:00.  

Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, харьков, розенфельд, мсо, слобожанский
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.06 Общество Антитела везут в Харьков тур стадионного формата 21.05 Общество Игорь Терехов: На празднике ко Дню защиты детей будут приняты беспрецедентные меры безопасности 21.05 Общество Эксклюзив «Утра с Интером»: как прошел концерт Олега Винника в селе?
 
 

Видео

Под Харьковом снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 