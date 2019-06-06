Максим Розенфельд расскажет о Дунаевском в сопровождении симфонического оркестра

7 июня в 19:00 в Доме Алчевских в концертной программе «Дунаевский. Песня о веселом ветре» известный экскурсовод расскажет о жизни и творчестве композитора.
Молодежный оркестр под руководством дирижера Юрия Яковенко сыграет произведения Исаака Дунаевского.
«Когда об одном ярком и талантливом человеке рассказывает другой яркий и талантливый человек – это всегда очень интересно. А если этот рассказ дополнить «живой» музыкой в исполнении целого симфонического оркестра, то получается по-настоящему захватывающее действо, – считает директор МАСО «Слобожанский» Алена Еремина. – Премьера концерта «Дунаевский. Песня о веселом ветре» состоялась еще в апреле 2017 года. Тогда искусствовед, архитектор и автор оригинальных экскурсий по Харькову Максим Розенфельд впервые выступил в несколько непривычной для себя роли ведущего. Он рассказал о харьковском периоде жизни и творчества Исаака Дунаевского, а его рассказ чередовался с исполнением МАСО «Слобожанский» известных произведений композитора. Такой формат концерта сразу пришелся по душе харьковской публике. С тех пор по просьбам зрителей мы ежегодно повторяем эту увлекательную концертную программу».
Следующее выступление МАСО пройдет 14 июня в Доме Алчевских. Это будет концерт «Закрытие концертного сезона – 2018/19 МАСО Слобожанский», на котором оркестр под руководством дирижера Национальной филармонии Украины Виталия Протасова исполнит произведения Бетховена и Гайдна. Солист – лауреат международных конкурсов Алексей Шадрин. Начало – в 19:00.
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