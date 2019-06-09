Главная Новости Культура и Туризм На оперном фестивале в Тульчине харьковчане впервые представили балет
09.06.2019  10:40   

На оперном фестивале в Тульчине харьковчане впервые представили балет

8 июня, в старинном замке Потоцких начался второй день фестиваля оперной музыки


://glavcom.ua/vinnytsia

Впервые на Operafest Tulchyn представили балет. Постановка известного произведения «Собор Паризськои Богоматери» вызвал фурор у зрителей.  

После оперных арий посетители мероприятия восприняли новый жанр с восторгом.

Танцевальные постановки от Харьковского национального театра Cxid Opera смогли по-новому показать всем известную историю любви цыганки Эсмеральды и горбуна Квазимодо.  

На фоне старинного Дворца Потоцких она выглядела еще более органично.

Зрители отблагодарили балеринам аплодисментами и одобрительными возгласами. Постановка Нотр-Дам де Пари однозначно пошла на пользу репертуара праздника.

 

 

Источник:   Главком
 Тэги:  фестиваль, балет, харьков, опера, фурор
 
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