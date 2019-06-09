На оперном фестивале в Тульчине харьковчане впервые представили балет

8 июня, в старинном замке Потоцких начался второй день фестиваля оперной музыки
Впервые на Operafest Tulchyn представили балет. Постановка известного произведения «Собор Паризськои Богоматери» вызвал фурор у зрителей.
После оперных арий посетители мероприятия восприняли новый жанр с восторгом.
Танцевальные постановки от Харьковского национального театра Cxid Opera смогли по-новому показать всем известную историю любви цыганки Эсмеральды и горбуна Квазимодо.
На фоне старинного Дворца Потоцких она выглядела еще более органично.
Зрители отблагодарили балеринам аплодисментами и одобрительными возгласами. Постановка Нотр-Дам де Пари однозначно пошла на пользу репертуара праздника.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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