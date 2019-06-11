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11.06.2019  13:41   

Известный японский художник проведет встречу в Харькове

Приглашаются художники, каллиграфы, дизайнеры и студенты творческих специальностей.


platfor.ma
Встреча с современным концептуальным художником из Токио Масааки Хасегавой состоится 12 июня в Харькове.
 
По словам организаторов, Масааки Хасегава создает концептуальные художественные работы, основанные на письмах, которые люди чувствуют, а не читают.
 
«Чтобы преодолеть препятствие языковых барьеров, Масааки как художник по каллиграфии исследует источник языка, нарушает его концепцию и выражает чистый опыт, который не интерпретируется лингвистическим выражением», - отмечают организаторы.
 
В рамках встречи японский художник поделится своей философией и техникой каллиграфии, а также проведет мастер-класс для всех желающиих.
 
К участию в мероприятии приглашаются художники, каллиграфы, дизайнеры и студенты творческих специальностей. Вход - свободный. 
 
Начало мероприятия – в 14:00.
 
Место проведения: ул. Искусств, 15 (помещение «Hudprom Loft»).
 
Организаторы мероприятия - Харьковская государственная академия дизайна и искусств при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, «Kharkiv Fashion Cluster» и «Contemporary Museum of Calligraphy».
 
Справка. Масааки Хасегава является основателем проекта «Объединяй людей через искусство без границ», цель которого - объединить людей независимо от национальности, языка, религии, пола и возраста. В рамках проекта его выставки проходили в шести разных странах.
 
В сентябре 2018 года Масааки Хасегава создал крупнейшее в Европе произведение каллиграфии площадью 1 тыс. 926 кв м на крыше музея «Западорес» в Мадриде (Испания), которое до ноября 2018 года считалось самым большим художественным произведением каллиграфии в мире. Сегодня художник живет и работает в Мадриде.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  известный художник, встреча, харьков
 
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