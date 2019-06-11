11.06.2019 13:41

Известный японский художник проведет встречу в Харькове

Приглашаются художники, каллиграфы, дизайнеры и студенты творческих специальностей.



platfor.ma

Встреча с современным концептуальным художником из Токио Масааки Хасегавой состоится 12 июня в Харькове.

По словам организаторов, Масааки Хасегава создает концептуальные художественные работы, основанные на письмах, которые люди чувствуют, а не читают.

«Чтобы преодолеть препятствие языковых барьеров, Масааки как художник по каллиграфии исследует источник языка, нарушает его концепцию и выражает чистый опыт, который не интерпретируется лингвистическим выражением», - отмечают организаторы.

В рамках встречи японский художник поделится своей философией и техникой каллиграфии, а также проведет мастер-класс для всех желающиих.

К участию в мероприятии приглашаются художники, каллиграфы, дизайнеры и студенты творческих специальностей. Вход - свободный.

Начало мероприятия – в 14:00.

Место проведения: ул. Искусств, 15 (помещение «Hudprom Loft»).

Организаторы мероприятия - Харьковская государственная академия дизайна и искусств при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, «Kharkiv Fashion Cluster» и «Contemporary Museum of Calligraphy».

Справка. Масааки Хасегава является основателем проекта «Объединяй людей через искусство без границ», цель которого - объединить людей независимо от национальности, языка, религии, пола и возраста. В рамках проекта его выставки проходили в шести разных странах.

В сентябре 2018 года Масааки Хасегава создал крупнейшее в Европе произведение каллиграфии площадью 1 тыс. 926 кв м на крыше музея «Западорес» в Мадриде (Испания), которое до ноября 2018 года считалось самым большим художественным произведением каллиграфии в мире. Сегодня художник живет и работает в Мадриде.