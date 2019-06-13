13.06.2019 14:19

Японский художник Масаака Хасегава провел мастер-класс для харьковчан (ФОТО)

Известный концептуальный художник из Токио 12 июня провел встречу с молодыми художниками Харькова.



//city.kharkov.ua

Мероприятие состоялась в «Hudprom Loft» (ул. Искусств, 15).

Масааки Хасегава создает концептуальные художественные работы, основанные на письмах, которые люди чувствуют, а не читают. Он говорит, что его целью является объединение людей во всем мире и разрушение барьеров с помощью искусства. Сегодня в Харькове художник нарисовал картину для Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

В рамках встречи с харьковчанами художник поделилился своей философией и рассказал о технике каллиграфии. Он отметил, что уже посетил множество стран с мастер-классами, в Харьков приехал впервые.

«Этот город очень спокойный, но вместе с тем очень красивый, и я заметил, что здесь очень много студентов. Это дает такую особую энергию. В мире существует очень много разных преград – социальных, гендерных, расовых и прочих. Именно искусство может нам позволить справиться с этими барьерами, уничтожить эти преграды», – сказал Масааки Хасегава.

Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, для харьковчан очень важны подобные встречи, поскольку известные художники привозят в город не только мировое искусство, но и уверенность в том, что Харьков остается культурной столицей.

«Масааки Хасегава – амбасадор своей философии о том, что искусство разрушает любые барьеры между людьми. Мы также уверены, что искусство - язык, который понимают люди на разных точках планеты. И это их объединяет», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

По словам депутата городского совета Константина Подгорного, встреча с художником стала ярким событием в культурной жизни Харькова. «Реакция участников встречи говорит о том, что Харьков был, есть и будет культурной столицей. Подобные встречи в рамках международного сотрудничества с другими городами в разных сферах жизни необходимо развивать и в дальнейшем», – отметил Константин Подгорный.

Организаторы мероприятия – Харьковская государственная академия дизайна и искусств при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета, Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, «Contemporary Museum of Calligraphy» и депутата городского совета Константина Подгорного.

Справка. Масааки Хасегава - основатель проекта «Объединяй людей через искусство без границ», цель которого – объединить людей, независимо от национальности, языка, религии, пола и возраста. В рамках проекта его выставки проходили в шести разных странах. Масааки Хасегава живет и работает в Мадриде. В сентябре 2018 года художник создал крупнейшее в Европе произведение каллиграфии площадью 1 тыс. 926 кв м на крыше музея «Западорес» в Мадриде (Испания), которое до ноября 2018 года считалось самым большим художественным произведением каллиграфии в мире.