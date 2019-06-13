13.06.2019 15:11

День музыки: в Харьков съедутся музыканты со всей Украины

Традиционный фестиваль состоится 21 июня в Харькове.



//city.kharkov.ua

Первая столица присоединится к международному фестивалю «Fête de la Musique» - Дню музыки, который отмечается ежегодно в этот день в разных странах.

По словам организаторов, нынешний фестиваль пройдет в Харькове в новом формате. В частности, мероприятие охватит не только центр города, но и другие районы: Алексееку, Салтовку, ХТЗ, Новые Дома, Павлово Поле, Холодную Гору и Одесскую. Выступления пройдут на 60-ти площадках города.

В фестивале примут участие музыканты из Харькова, Киева, Одессы, Краматорска, Северодонецка, Краснокутска, Днепра, Львова и других городов, а также артисты Харьковского оперного театра «Skhid OPERA Ensemble».

Кроме того, в рамках фестиваля состоится масштабная акция - выступление мега-хора, к которому смогут присоединиться все желающие.

«День музыки - праздник не только для активных горожан, но и для тех жителей города, кто по разным причинам не участвуют в его культурной жизни. Хочется, чтобы каждый харьковчанин, независимо от пола, возраста и музыкальных вкусов открыл для себя что-то новое», - отметили организаторы.

Изюминкой фестиваля станет «джем-сцена» — площадка для взаимодействия музыкантов из разных городов, арт-директоров, кураторов, общественных деятелей, зрителей и медиа.

Начало - в 16:00. Вход на мероприятия - бесплатный.

Более подробную информацию о «Дне музыки в Харькове» можно узнать на официальных страницах фестиваля в facebook и instagram.

Отметим, День музыки пройдет в Харькове в шестой раз. Фестиваль организован при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).