10.06.2019 13:27

«Непластмассовая музыка». «Антитіла» покоряют Харьков (ФОТО)

Стадион «Металлист». С улыбками на лицах, к представителям СМИ на пресс-конференцию перед концертом выходят солисты поп-рок группы «Антитіла».



//antytila.com

Фронтмен Тарас Тополя приоткрывает завесу тайны и рассказывает про концертное шоу, которое предстоит увидеть Харькову.

Для музыкантов это первый стадионный тур, открыли его во Львове, где собрали 20 тысяч зрителей, и дальше по просторам Украины. Турне посвящено презентации нового альбома группы: «Hello».

Харьков внесли в список городов потому, что хотели доказать и себе, и зрителю, что «Антитіла» готовы покорять мегаполисы.

Музыканты вспомнили свой первый визит в Харьков.

Небольшой клуб, пару десятков зрителей и украиноязычная группа, как экзотика. Была метель и желающих прийти на концерт, тогда оказалось мало. Сегодня все изменилось. Мы изменились. Пусть и не полный стадион удалось собрать, но прогресс существенный. Уверен, в следующий раз может и стадиона будет мало. Ведь наша музыка, действительно, наполнена смыслом, не пластмассовая, все взято из реальной жизни и такие вещи всегда нравятся слушателю, а не наигранные эмоции ", - говорит Тарас Тополя.

Музыканты к стадионному туру готовились два года, на концерте современный звук, свет. Декорации спроектированы так, чтобы удивлять с первой минуты: полукруглая конструкция шириной в 40 метров и высотой с 5-этажный дом - это сцена.

В ходе беседы музыканты группы «Антитіла» подвердили, что были и остаются вне политики. Коллектив не будет присоединяться ни к одному из политических, а будут участвовать только общественных и социальных проектах. После пресс-конференции – концерт.

На разогреве у "Антитіл" приглашенные гости - польская группа CHEMIA и представитель Украины на Евровидении- группа MELOVIN. Публика на "Ура!" восприняла оба коллективы.

И вот, долгожданный момент выход на сцену «Антитіл». Фан-зона заполнена фанатами и трибуны ждут любимых исполнителей. Шоу открыла популярная песня "Лови момент". Зал поет вместе с музыкантами. Два часа концерта на одном дыхании. Прозвучали хиты «Антитіл» - «ТДМЕ», «Вірила». Фан-клуб подготовит группе сюрприз и во время исполнения главного хита альбома «Hello" подняли таблички с названием композиции.

Не смотря на то, что "Антитіла" поют в основном на украинском языке, тысячи русскоговорящих харьковчан с удовольствием слушали и принимали качественную украинскую музыку. Так что мечты музыкантов со временем собрать в Харькове полный стадион вполне могут стать реальностью.