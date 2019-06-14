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14.06.2019  16:23   

В субботу в Первой столице - юбилейный «Харьковский вальс»

V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» пройдет а «Летопарке» (ул. Сумская, 81).


//city.kharkov.ua
V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» состоится в субботу, 15 июня, в «Летопарке» (ул. Сумская, 81).
 
Как сообщил сегодня, 14 июня, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, это единственный в стране конкурс по бальным танцам, который проходит под открытым небом и с большим количеством участников и зрителей.
 
Как всегда, лучшие танцоры Украины будут бороться за звание лучшей пары по бальным танцам.
 
Соревнования будут проводиться в 10 категориях, по шесть пар в каждой.
 
Начало мероприятия - в 18:00.
 
Напомним, в 2015 году фестиваль «Харьковский вальс» посетили более 5 тыс. зрителей. В рамках мероприятия показательные выступления представили 30 танцевальных коллективов Харькова и Харьковской области, а на закрытии фестиваля был установлен рекорд Украины по самому массовому исполнению вальса в паре, в котором приняли участие 1,5 тыс. пар.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  харьковский вальс, фестиваль бальных танцев, харьков
 
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