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18.06.2019  15:49   

Игорь Терехов: Инвестиции в сферу образования – приоритетное направление работы городской власти

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 18 июня, встретился с представителями Международного института развития интеллекта (IMEI, Республика Корея).


//dozor.kharkov.ua
Город планирует сотрудничество с Международным институтом развития интеллекта 
 
Ректор филиала Восточноевропейского региона IMEI, международный эксперт по вопросам развития образования Рю Ийгю представил Международный институт развития интеллекта и рассказал о достижениях корейских корпораций.
 
Игорь Терехов сообщил, что инвестиции в сферу образования – приоритетное направление работы городской власти. Он отметил, что корейский институт может сотрудничать с харьковскими вузами. Кроме того, представители вуза могли бы участвовать в психологической реабилитации военных, вернувшихся из зоны АТО.
 
«Корейский университет заинтересован в подготовке кадров. Второе направление, которое мы могли бы взять в работу, - это психологическая реабилитация военных. Такой опыт есть у наших партнеров», - сообщил после встречи Игорь Терехов.
 
Первый вице-мэр отметил, что Харьков открыт к сотрудничеству со всеми организациями, компаниями, IT-кластерами для внедрения инновационных подходов и технологий в разных сферах жизнедеятельности.
 
Справка. В 2012 году в городе Пусан (Республика Корея) прошел 2-й Мировой форум министров по делам молодежи и образования, во время которого министры из 24-х стран договорились создать институт для формирования инновационного типа мышления. Так в 2013 году в Корее был официально зарегистрирован Международный институт развития интеллекта «International Mind Education Institute» (IMEI). Сегодня институт поддерживают 58 стран мира. 
 
В частности, в Украине представители IMEI договорились о сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальным педагогическим университетом имени М.П. Драгоманова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, институт развития интеллекта, харьков
 
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