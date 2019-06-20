20.06.2019 17:16

День музыки: Первая столица объединит артистов со всей страны

VI фестиваль «День музыки» пройдет 21 июня в Харькове.



//dozor.kharkov.ua

Концерты, перформансы, танцевальные мастер-классы, лекции и кинопоказы пройдут на более чем 60 площадках по всему городу - не только в центре, но и на Салтовке, Алексеевке, Новых Домах, Павловом Поле, ХТЗ, Одесской и Холодной Горе. Кроме харьковских музыкантов выступят артисты из Львова, Днепра, Одессы, Киева, Краматорска, Северодонецка, Краснокутска и других городов.

Как сообщили организаторы, средневековая, академическая музыка, джаз, хип-хоп, панк-рок и другая музыка будут звучать на улицах и площадях, в парках и скверах, в клубах, кафе, торговых центрах, театрах, музеях и соборах. Мероприятие призвано объединить вокруг общей идеи разных людей - независимо от их вкусовых предпочтений, религиозных и политических убеждений.

Отразит эту мысль акция «МЕГАхор» харьковского Хора Одиноких Сердец Сержанта Пеппера. Сам хор насчитывает 50 человек, но музыканты пригласили присоединиться к выступлению всех желающих. Будет исполнена песня SunSay «Благодари». Выступление запланировано на 18:45 на площадке перед Схід Опера (Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В. Лысенко).

«Для участия в акции зарегистрировалось более 200 человек. Делать что-то вместе, получая удовольствие и понимая, что создаешь нечто разумное и доброе, - это как минимум весело и поднимает дух», - отметила руководитель хора Анна Минакова.

После совместного исполнения песни пройдет концерт Хора Одиноких Сердец Сержанта Пеппера, в котором также примут участие группы «Оркестр Че», «Линия Манергейма», «Pur:Pur», Агата Вильчик и др. харьковские музыканты.

Работа фестивальных площадок стартует в 16:00 и продлится до утра. В этом году ожидается около 25 тыс. зрителей.

Вход на все мероприятия - бесплатный. Полная программа доступна по ссылке и обновляется.

Организатор фестиваля - «Культурна агенція А». Мероприятие проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), платформы «Велика Ідея» и Международного фонда «Відродження».

Справка. День музыки - часть международного фестиваля Fête de la Musique, который проходит каждый год 21 июня. Его отмечают более чем в 120 странах.