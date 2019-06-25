25.06.2019 08:44

На Summer Opera Fest 2019 представят долгожданную премьеру оперы Сергея Прокофьева

В Харькове стартовал четвертый Summer Opera Fest 2019, который за годы своего существования уже стал важнейшим событием лета в сфере классической музыки.



// hatob.com.ua

Summer Opera Fest 2019 - это своеобразный творческий отчет Харьковской национальной оперы за целый сезон, когда театр устраивает парад главных премьер и наиболее громких спектаклей года, обычно представляет в сильнейшем составе и с привлечением звездных исполнителей из других театров.

В этом году фестивальная программа охватывает различные жанры и, кроме оперы и балета, включает в себя концерты вокальной музыки, мюзикл и феерический вечер гала-балета.



Уже в июле зрители увидят свежие балетные постановки - «Мистерию Пандоры», «Ромео и Джульетту», «Красавицу и Чудовище», выпущенные в течение действующего сезона, и мюзикл My Way, который недавно с большим успехом показан на Тульчин Опера фестивале. Также в программе - балеты «Дон Кихот» и «Колесо Фортуны», оперы «Летучая мышь» и «Пиковая дама»,



И именно в рамках фестиваля состоится долгожданная премьера: впервые в истории театра на большой сцене выходит опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Спектакль готовят главный режиссер Восток Опера Армен Калоян и главный дирижер Восток Опера Дмитрий Морозов, и в рамках Summer Opera Fest 2019 запланированы три показа этой новой представления.



«Наш театр сегодня имеет два мощных фестиваля на большой сцене - летний Summer Opera Fest, который задуман как обзор главных событий сезона, и осенний Восток Опера Фест, в рамках которого мы привлекаем к нашим спектаклей звездных исполнителей мирового уровня. Мы очень рады тому, что оба фестиваля стали своеобразными магнитами для харьковского зрителя и собирают огромные аудитории. Добро пожаловать к нам снова, идите и смотрите, мы каждый раз готовим такую ​​программу, которую нельзя пропустить», – отметил Олег Орищенко, генеральный директор-художественный руководитель Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко.