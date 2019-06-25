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25.06.2019  09:27   

Автор выставки цветописи проведет мастер-шоу создания картин

В галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдут торжественная презентация выставки и мастер-шоу автора персональной выставки цветописи «Вселенная цвета» Людмилы Горбатенко.


// cultura.kh.ua

25 июня в 17:00 в галерее состоится торжественная презентация персональной выставки цветописи Людмилы Горбатенко «Вселенная цвета». Посетители смогут ближе познакомиться с выставкой и ее автором - Людмилой Горбатенко, концепцией и особенностями представленных работ и провести время в уютной и наполненной искусством атмосфере.

26 июня в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча и мастер-шоу с автором персональной выставки с цветописи «Вселенная цвета» Людмилой Горбатенко. На ней можно будет познакомиться с работами Людмилы Горбатенко, послушать рассказ о творческом пути, задать вопросы и посмотреть мастер-шоу по цветописи.

Вход на оба мероприятия свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Людмила Горбатенко – художник, член Национального союза художников Украины. Доцент кафедры живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Участник всеукраинских и международных конференций и выставок.

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
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