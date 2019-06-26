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26.06.2019  21:10   

Музыкальный флешмоб на площади Конституции в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 26 июня, в 19 00 на Площади Конституции состоялся музыкальный флешмоб.


Фото: Василий Голосный

Около пятидесяти студентов из ведущих украинских музыкальных вузов начали среди прохожих одновременно петь хоровые классические произведения.

Прозвучали "Всякому городу нрав и права" на музику Г.Сковороды, "Птичка" на музыку И.Гайденка, "Ангелы, спускайтесь" Г.Сковороды и "Щедрик" Н.Леонтовича.

По словам организаторов, таким образом студенты пытались привлечь внимание прохожих к мероприятиям Третьей Летней Хоровой Академии, которые пройдут в этом году в Харькове.

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Тэги:  флешмоб, музыка, харьков, площадь конституции
 
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