Музыкальный флешмоб на площади Конституции в Харькове (ФОТО, ВИДЕО)

В среду, 26 июня, в 19 00 на Площади Конституции состоялся музыкальный флешмоб.
Около пятидесяти студентов из ведущих украинских музыкальных вузов начали среди прохожих одновременно петь хоровые классические произведения.
Прозвучали "Всякому городу нрав и права" на музику Г.Сковороды, "Птичка" на музыку И.Гайденка, "Ангелы, спускайтесь" Г.Сковороды и "Щедрик" Н.Леонтовича.
По словам организаторов, таким образом студенты пытались привлечь внимание прохожих к мероприятиям Третьей Летней Хоровой Академии, которые пройдут в этом году в Харькове.
Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе. Лучше нарисуйте или напишите что-либо – сегодня это получится у вас лучше, чем в другие дни.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
В этот день ООН предлагает бороться с употреблением наркотических средств и поддерживать жертв пыток.
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