27.06.2019 08:24

Достижения Харькова в области развития туризма отметил комитет Верховной Рады

Город Харьков был отмечен благодарностью и наградой лауреата за развитие туристической индустрии от профильного Комитета Верховной Рады Украины.



// city.kharkov.ua

Города, которые активно развивают туристическую индустрию, были отмечены в ходе круглого стола «Туристические инициативы украинских городов», прошедшего 25 июня в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Работу городов оценивали по нескольким критериям, а победителей определили по результатам анкетирования и экспертной оценки. Рейтинг составили по таким критериям: наличие программы развития туризма, исследования туристического рынка (периодичность и репрезентативность), наличие туристско-информационного центра, бренд-бука, качественного промо-ролика, полиграфической продукции; участие города в туристических выставках; проведение уникальных туристических событий/фестивалей; охват потенциальной целевой аудитории и другие инициативы в сфере туризма (пресс-туры, фам-трипы, уникальные маршруты, инклюзия и т.д.).

Город Харьков вошел в число победителей и был отмечен благодарностью и наградой лауреата за развитие туристической индустрии от профильного Комитета Верховной Рады Украины.