Достижения Харькова в области развития туризма отметил комитет Верховной Рады

Город Харьков был отмечен благодарностью и наградой лауреата за развитие туристической индустрии от профильного Комитета Верховной Рады Украины.
Города, которые активно развивают туристическую индустрию, были отмечены в ходе круглого стола «Туристические инициативы украинских городов», прошедшего 25 июня в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
Работу городов оценивали по нескольким критериям, а победителей определили по результатам анкетирования и экспертной оценки. Рейтинг составили по таким критериям: наличие программы развития туризма, исследования туристического рынка (периодичность и репрезентативность), наличие туристско-информационного центра, бренд-бука, качественного промо-ролика, полиграфической продукции; участие города в туристических выставках; проведение уникальных туристических событий/фестивалей; охват потенциальной целевой аудитории и другие инициативы в сфере туризма (пресс-туры, фам-трипы, уникальные маршруты, инклюзия и т.д.).
Город Харьков вошел в число победителей и был отмечен благодарностью и наградой лауреата за развитие туристической индустрии от профильного Комитета Верховной Рады Украины.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы, чтобы потом не жалеть о свершенном.
В Харькове будет парить перед дождем, а по области синоптики уже обещают небольшой кратковременный дождь днем, местами с грозой.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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