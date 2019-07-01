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01.07.2019  13:19   

В Харькове пройдет выставка Евгении Смецкой

Во вторник открывается экспозиция Настроение.


//kharkivoda.gov.ua
Экспозицию харьковской художницы Евгении Смецкой можно посмотреть со 2 по 13 июля.
 
Евгения – коренная харьковчанка, живет в Одессе. «Настроение» - это  вторая персональная выставка художницы в Информационно-выставочном центре «Бузок».
 
Открытие экспозиции – 2 июля в 17:00.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, смецкая, харьков
 
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