02.07.2019 12:16

В четверг в Харькове - фестиваль французского кино

Фестиваль французской ретроспективы Мишеля Леграна пройдет с 4 по 8 июля в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).



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Как сообщили организаторы, это будет ретроспективная программа, состоящая из работ композитора Мишеля Леграна, который умер в январе этого года, и выдающихся музыкальных фильмов последних лет из Франции.

На счету у Леграна, классика французской музыки, три премии «Оскар», пять «Грэмми» и «Золотой глобус». Украинским зрителям композитор известен в первую очередь мелодиями из «Шербурских зонтиков».

В рамках фестиваля будет показано пять фильмов. Кроме мюзикла, удостоенного в свое время «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, в программе ретроспективы также покажут мюзикл «Девушки из Рошфора» с Катрин Денев и музыкальные драмы «Барбара» Матье Амальрика, «Эдем» Мии Хансен-Лёве и «Джеронимо» Тони Гатлифа.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала - французском, с украинскими субтитрамии.

Начало - в 19:00.