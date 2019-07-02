Главная Новости Культура и Туризм В четверг в Харькове - фестиваль французского кино
02.07.2019  12:16   

В четверг в Харькове - фестиваль французского кино

Фестиваль французской ретроспективы Мишеля Леграна пройдет с 4 по 8 июля в кинотеатре «Боммер» (ул. Полтавский Шлях, 6).


facebook.com
Как сообщили организаторы, это будет ретроспективная программа, состоящая из работ композитора Мишеля Леграна, который умер в январе этого года, и выдающихся музыкальных фильмов последних лет из Франции.
 
На счету у Леграна, классика французской музыки, три премии «Оскар», пять «Грэмми» и «Золотой глобус». Украинским зрителям композитор известен в первую очередь мелодиями из «Шербурских зонтиков». 
 
В рамках фестиваля будет показано пять фильмов. Кроме мюзикла, удостоенного в свое время «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, в программе ретроспективы также покажут мюзикл «Девушки из Рошфора» с Катрин Денев и музыкальные драмы «Барбара» Матье Амальрика, «Эдем» Мии Хансен-Лёве и «Джеронимо» Тони Гатлифа.
 
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала - французском, с украинскими субтитрамии.
 
Начало - в 19:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, французское кино, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Культура и Туризм На Summer Opera Fest 2019 представят долгожданную премьеру оперы Сергея Прокофьева 23.06 Спорт Вечером возле оперного - схватка воркаутеров 16.06 Концерты, фестивали V Фестиваль по бальным танцам «Харьковский вальс» (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на взятке попались полицейские из Запорожья. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 