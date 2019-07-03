Выставка художников откроется в фойе харьковского кинотеатра

4 июля в 16:00 кинотеатр «Боммер» приглашает на открытие выставки живописи харьковских художников-любителей «Архитектурные впечатления».
Ольга Логинова, Виктория Соколик и Елена Губарева не имеют профессионального художественного образования, однако испытывают тягу к отображению художественными средствами любви к своему родному городу, к его улочкам, дворам, аллям, известным знаковым местам Харькова. А из путешествий по другим городам нашей страны привозят с собой яркие впечатления, воспроизведенные в изображениях одесских или, например, львовских двориков.
На выставке будут представлены работы разных серий: «Любимые уголки родного города», «Старожилы Харькова», «Городские тотемы», «Дворики», «Харьков, которого уже нет».
Работы художниц-любительниц будут ждать зрителей в «Боммере» до 31 августа, вход на выставку бесплатный.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
влажн.:
давл.:
ветер: