04.07.2019 16:36

От Абхазии до Непала: творческая встреча с автором фотовыставки о 22 путешествиях пройдет в Харькове

Со 2 по 13 июля в ИВЦ «Бузок» проходит фотовыставка Людмилы Карпенко «Улыбка сердцем».



//buzok.kh.ua/

Творческая встреча с автором работ состоится 5 июля в 17:00.



На выставке представлены фото из путешествий по Армении, Абхазии, Байкалу, Ирану, Марокко, Мадагаскару, Камбодже, Исландии, Норвегии, Венеции, Португалии, Мадейре, Риму, Провансу, Голландии, Албании, Болгарии, Турции и Непалу.



Все фотокартины свободны для приобретения.



Часть вырученных средств будет передана в поддержку реабилитационного проекта «Больничные клоуны».



Галерея работает вторник - воскресенье с 11:00 до 19:00, вход – свободный.

Справка. Людмила Карпенко (Войченко) родилась в 1967 году в семье врачей. В 12 лет «большие горы» Абхазии открыли первую страницу личной истории путешественницы. Сегодня в ней - 44 страницы-страны. По профессии Людмила - детский врач. При поддержке международного волонтерского фонда она реализовала 5 грантовых социальных проектов для детей с церебральным параличом в ДКБ №5, для незрячих и слабовидящих детей в организации «Право выбора» и для детей гематологического отделения ДКБ №16.