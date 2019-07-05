Выставка китайских художников «Поэзия кисти» откроется в Харькове

Открытие экспозиции китайской живописи состоится 8 июля в 13:00 в Художественном музее по адресу: ул. Жен Мироносиц, 11.
На выставке представлена классическая китайская живопись и современная интерпретация старой традиции - пейзаж «Шань-Шуи» - «горы и воды» и живопись «Хуа-няо» - «цветы и птицы». Тип китайского пейзажа на длинных свитках передает общее ощущение величия и гармонии мира. Каждая картина этого жанра имеет скрытый идейно-эмоциональный смысл.
Китайская живопись всегда содержит в себе позитивный заряд, добрые пожелания счастья, долголетия, благосостояния, поэтому художники считают, что картины должны приносить радость, успех и удачу.
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