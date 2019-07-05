Выставка китайских художников «Поэзия кисти» откроется в Харькове

05.07.2019 14:02

Открытие экспозиции китайской живописи состоится 8 июля в 13:00 в Художественном музее по адресу: ул. Жен Мироносиц, 11.

Выставка представит зрителям творчество китайских художников-преподавателей Института изобразительного искусства Хуанганского педагогического университета. Университет расположен в Уханском экономическом округе в городе Хуанган. Университет - один из старейших вузов Китая, как учебное заведение он существует уже более 100 лет. Сейчас в университете обучаются около 20 тысяч студентов. Среди многочисленных специализаций университета важное место занимает направление изобразительного искусства и дизайна. Преподаватели и выпускники факультета изобразительного искусства Хуанганского университета вносят весомый вклад в развитие искусства и культуры Китая, бережно сохраняя традиции национальной живописи. Молодые художники стремятся гармонично наполнить классические традиции живым содержанием современного видения и мышления.

На выставке представлена классическая китайская живопись и современная интерпретация старой традиции - пейзаж «Шань-Шуи» - «горы и воды» и живопись «Хуа-няо» - «цветы и птицы». Тип китайского пейзажа на длинных свитках передает общее ощущение величия и гармонии мира. Каждая картина этого жанра имеет скрытый идейно-эмоциональный смысл.

Китайская живопись всегда содержит в себе позитивный заряд, добрые пожелания счастья, долголетия, благосостояния, поэтому художники считают, что картины должны приносить радость, успех и удачу.