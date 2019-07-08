FOCUSники: Харьковский фотоклуб приглашает на отчетную выставку

С 11 июля по 3 августа в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться традиционная отчетная фотовыставка областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники», посвященная Дню фотографа.
На выставке будут продемонстрированы лучшие работы участников Харьковского фотоклуба, среди которых представлена портретная, уличная, сюжетная, театральная, макро- и пейзажная фотография.
Торжественное открытие выставки «FOCUSники» состоится 11 июля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Время работы выставки: ВТ-СБ, 11:00–19:00. Вход свободный.
Также во время работы выставки состоится ряд мероприятий:
17 июля в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки мирового уровня «Реквием Моцарта. Хор Владимира Минина» из коллекции Е. Чайки.
18 июля в 17:00 – лекция по искусству фотографии «Драматургия кадра». Лектор – член Национального союза фотохудожников Украины Татьяна Бутвина.
25 июля в 17:00 – лекция по искусству фотографии «Макро- и микрофотография от рисунка до цифрового изображения». Лектор – Александр Маляренко.
30 июля в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 7».
1 августа в 17:00 – творческая встреча с авторами традиционной отчетной фотовыставки областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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