08.07.2019 08:37

FOCUSники: Харьковский фотоклуб приглашает на отчетную выставку

С 11 июля по 3 августа в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться традиционная отчетная фотовыставка областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники», посвященная Дню фотографа.



// cultura.kh.ua

На выставке будут продемонстрированы лучшие работы участников Харьковского фотоклуба, среди которых представлена ​​портретная, уличная, сюжетная, театральная, макро- и пейзажная фотография.



Торжественное открытие выставки «FOCUSники» состоится 11 июля в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).



Время работы выставки: ВТ-СБ, 11:00–19:00. Вход свободный.



Также во время работы выставки состоится ряд мероприятий:



17 июля в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки мирового уровня «Реквием Моцарта. Хор Владимира Минина» из коллекции Е. Чайки.



18 июля в 17:00 – лекция по искусству фотографии «Драматургия кадра». Лектор – член Национального союза фотохудожников Украины Татьяна Бутвина.



25 июля в 17:00 – лекция по искусству фотографии «Макро- и микрофотография от рисунка до цифрового изображения». Лектор – Александр Маляренко.



30 июля в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «По страницам истории Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Часть 7».



1 августа в 17:00 – творческая встреча с авторами традиционной отчетной фотовыставки областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».