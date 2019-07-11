11.07.2019 18:28

Харьковский Фестиваль экранного искусства презентуют в Одессе

Презентация Фестиваля экранного искусства и фотографии «Kharkiv international festival of arts and travel» состоится 16 июля в Одессе.



//city.kharkov.ua

Мероприятие пройдет в рамках 10-го Международного одесского кинофестиваля и профессиональной секции «Film Industry Office – 3rd Film, Tourism & Creative Industris Networking (Odesa 5t Summer Business Day)».

Напомним, Фестиваль экранного искусства и фотографии в этом году прошел в Харькове впервые. Мероприятие состоялось 25-26 мая в рамках 11-го Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме», который ежегодно организовывает Департамент международного сотрудничества Харьковского городского совета. К участию в фестивале было принято 1276 работ из 102 стран мира, которые соревновались в четырех номинациях: «Роуд-муви», «Дрон-видео», «Тревел-документалистика» и «Фотоискусство».

По словам организаторов, цель проекта - поддержка аудивизуальных искусств, раскрывающих тему путешествий и популяризирующих туризм.

Во время презентации в Одессе будут представлены работы победителей фестиваля: Дзена Евстигнейкина (Украина, фильм «Дякую», обладатель Гран-при фестиваля), Александера Ёттингера (Германия, фильм «Feel Rhein-Neckar», победитель в номинации «Дрон-видео»), Ольги и Андрея Андреевых (Украина, фильм «Антарктика», победитель в номинации «Тревел-документалистика), а также дипломанта фестиваля Александра Товстого (Украина, фильм «Exploring Odessacity»). Презентация состоится при поддержке Национальной туристической организации.