Профессиональный фотограф расскажет о драматургии кадра

18 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция по искусству фотографии «Драматургия кадра».
Лектор – участник выставки «FOCUSники», член Национального союза фотохудожников Украины, Татьяна Бутвина.
Фотография с каждым годом становится более доступной. Но среди большого количества фотографий встречаются снимки, которые одинаково воздействуют на большинство зрителей, притягивают к себе внимание, вызывают чувства и переживания. Попробуем разобраться, что есть в этих кадрах особенное.
Основой всех видов искусств является драматургия.
На встрече будут рассмотрены вопросы:
- Чего ждет зритель и что может предложить зрителю фотограф;
- Чему не учат в фотошколах;
- Связь между кинематографом и фотографией (чему может научить «великий немой»)
- Что такое драматургия и как ее применять в фотографии;
- Роль мизансцены в фотографии;
- Роль цвета, как драматургического акцента.
Справка. Татьяна Бутвина, член Национального союза фотохудожников Украины. Работает в жанрах натюрморт и портрет. Участник международных и национальных фотоконкурсов. Призер и дипломант национальных и международных фотосалонов. Ее работы хранятся в частных коллекциях и музеях.
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