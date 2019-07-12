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12.07.2019  08:56   

Профессиональный фотограф расскажет о драматургии кадра

18 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция по искусству фотографии «Драматургия кадра».


//cultura.kh.ua

Лектор – участник выставки «FOCUSники», член Национального союза фотохудожников Украины, Татьяна Бутвина.

Фотография с каждым годом становится более доступной. Но среди большого количества фотографий встречаются снимки, которые одинаково воздействуют на большинство зрителей, притягивают к себе внимание, вызывают чувства и переживания. Попробуем разобраться, что есть в этих кадрах особенное.

Основой всех видов искусств является драматургия.

На встрече будут рассмотрены вопросы:

- Чего ждет зритель и что может предложить зрителю фотограф;

- Чему не учат в фотошколах;

- Связь между кинематографом и фотографией (чему может научить «великий немой»)

- Что такое драматургия и как ее применять в фотографии;

- Роль мизансцены в фотографии;

- Роль цвета, как драматургического акцента.

Справка. Татьяна Бутвина, член Национального союза фотохудожников Украины. Работает в жанрах натюрморт и портрет. Участник международных и национальных фотоконкурсов. Призер и дипломант национальных и международных фотосалонов. Ее работы хранятся в частных коллекциях и музеях.

Источник:   ХООМЦКИ
 Тэги:  лекция, харьков
 
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