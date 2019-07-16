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16.07.2019  11:51   

Выставка художницы, обучавшейся на онлайн-курсах, пройдет в Харькове

С 14 по 28 июля в информационно-выставочном центре «Бузок» пройдет персональная выставка Ксении Лях «Я счастлива».


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По словам организаторов, рисовать Ксения начала довольно поздно.

«Однажды зайдя в магазин для художников, она увидела в продаже картину Париж с восхитительной Эйфелевой башней. И впервые в жизни она почувствовала непреодолимое желание рисовать. С тех пор Ксения не представляет себе утро без мольберта и красок», – сообщили в галерее.

Вдохновленная первым успехом, Ксения стала заниматься на онлайн-курсах современных художников. Так и возникла эта выставка из работ по урокам и уже своими оригинальными сюжетами.

Музыкальное сопровождение выставки – инструментальный альбом «Патология» автор Пат Засорин.

Источник:   ИВЦ «Бузок»
 Тэги:  выставка, харьков
 
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