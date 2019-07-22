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22.07.2019  16:09   

О развитии макрофотографии расскажут в Харькове

25 июля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция Александра Маляренко о макро- и микрофотографии "От рисунка к цифрового изображения".


// cultura.kh.ua

Александр Маляренко прежде всего раскроет происхождение терминов «микрофотография» и «макрофотография» и их постепенное превращение из инструмента научных исследований в отдельный раздел художественной фотографии, рассказали в галерее.

На многочисленных примерах работ макрофотографий автор покажет современное состояние и тенденции развития макрофотографии.

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный!

Справка: Александр Маляренко по образованию радиотехник. Фотографией начал заниматься с 1967 годуа. Участник персональных и тематических фотовыставок, украинском и стран СНГ.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  лекция, харьков
 
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