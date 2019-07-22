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22.07.2019  16:50   

Под Харьковом - Международный репинский пленэр

С каждым годом растет внимание к уникальному мероприятию со стороны представителей многих стран мира.


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Чугуев является родиной всемирно известного художника-живописца Ильи Ефимовича Репина.
 
С целью чествования памяти и сохранения репинских традиций начиная с 2000 года, летом, в Чугуеве проводится Международный репинский пленэр.
 
Это уникальное художественное мероприятие, целью которого является развитие и популяризация реалистического направления в современном изобразительном искусстве, создание условий для творческого общения, обмена опытом художников-реалистов – представителей разных городов и стран; выявление и поддержка молодых талантливых художников.
 
География пленэра расширяется. Например, в этом году в нем принимают участие художники не только из Украины и стран ближнего зарубежья, а также из Финляндии.
 
В составе творческой группы ХХ юбилейного пленэра – 20 художников, самых ярких участников прошлых пленэров, работы которых больше всего поразили зрителей и ценителей изобразительного искусства.
 
Открытие пленэра 20 июля стало интересным и зрелищным праздником для жителей и гостей города. 
 
Кроме того, жителей и гостей города ждут интересные мероприятия, которые будут проходить на нескольких локациях с 20 июля по 5 августа. В течение всего периода работы пленэра запланировано проведение мастер-классов для учащихся и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для детей с особыми потребностями.
 
Кульминацией Международного репинского пленэра станет церемония закрытия, которая традиционно состоится 5 августа, в день рождения Ильи Репина.
 
Анонс праздничных мероприятий по случаю 175-летия со дня рождения И.Е.Репина
 
27 июля 2019
 
10.00 Мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для детей и взрослых.
 
Место проведения: « Арт-аллея» сквера «Центральный».
 
10.00 Акция «Все возможно, только попробуй», мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для детей с особыми потребностями.
 
Место проведения: КУ «Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью« ШАНС », ул. Осиновский, 48Б.
 
2, 3 Августа 2019
 
10.00 Мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для учеников Чугуевской детской художественной школы им. И.Ю. Репина и воспитанников художественной студии «Этюд» КУ «Культурный центр« Имидж ».
 
Место проведения: Городская база отдыха «Имидж», Малиновское лесничество, урочище «Тополева», выдел № 5.
 
4 августа 2019
 
09.00 «Репинского тропами», туристический велоквест.
 
Место проведения: ул. Соборная, улицы города.
 
10.00 «Магический карандаш», конкурсно-развлекательная программа для детей:
 
- конкурсы, квесты, викторины;
 
- работа детских аттракционов и торговых площадок.
 
Место проведения: Парк культуры и отдыха им. И.Ю. Репина, ул. Карбышева.
 
5 августа - День рождения И.Ю. Репина
 
09.00 «Кланяемся большом художнику», возложение цветов к памятнику И.Ю. Репина.
 
Место проведения: У памятника И.Ю. Репина, ул. Гвардейская, 13.
 
10.00 Художественный праздник «В гости к Репину»:
 
мастер-классы, квесты, викторины, экскурсии для гостей праздника от работников Художественно-мемориального музея И.Ю. Репина;
 
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.
 
Место проведения: Мемориальная усадьба И.Ю. Репина, ул. Музейная, 8.
 
15.00 Церемония закрытия ХХ Международного репинского пленэра:
 
итоговая выставка картин участников ХХ Международного репинского пленэра.
 
Место проведения: Художественно-мемориальный музей И.Е. Репина, ул. Соборная, 2.
 
17.00 «Украинская сердце Ильи Репина», театрализованный праздник:
 
интерактивная шоу-выставка «Когда картины оживают»;
 
театр «Живых скульптур»;
 
церемония вручения премии им. И.Ю. Репина.
 
Место проведения: Улица Музейная.
 
Ярмарка мастеров:
 
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства;
 
- работа торговых площадок.
 
Художественный площадка «MusicFest»:
 
- выступление симфонического оркестра Харьковской филармонии;
 
- выступление Олега Литенка, Заслуженного артиста Украины.
 
20.50 Презентация фильма о жизни и творчестве И.Ю. Репина «Полет над вечностью».
 
Лазерное шоу.
 
Место проведения: Площадь Соборная.
Источник:   Горсовет Чугуева
 Тэги:  репинский пленэр, уникальное мероприятие, харьков
 
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