Под Харьковом - Международный репинский пленэр

22.07.2019 16:50

С каждым годом растет внимание к уникальному мероприятию со стороны представителей многих стран мира.

Чугуев является родиной всемирно известного художника-живописца Ильи Ефимовича Репина. С целью чествования памяти и сохранения репинских традиций начиная с 2000 года, летом, в Чугуеве проводится Международный репинский пленэр. Это уникальное художественное мероприятие, целью которого является развитие и популяризация реалистического направления в современном изобразительном искусстве, создание условий для творческого общения, обмена опытом художников-реалистов – представителей разных городов и стран; выявление и поддержка молодых талантливых художников.

География пленэра расширяется. Например, в этом году в нем принимают участие художники не только из Украины и стран ближнего зарубежья, а также из Финляндии.

В составе творческой группы ХХ юбилейного пленэра – 20 художников, самых ярких участников прошлых пленэров, работы которых больше всего поразили зрителей и ценителей изобразительного искусства.

Открытие пленэра 20 июля стало интересным и зрелищным праздником для жителей и гостей города.

Кроме того, жителей и гостей города ждут интересные мероприятия, которые будут проходить на нескольких локациях с 20 июля по 5 августа. В течение всего периода работы пленэра запланировано проведение мастер-классов для учащихся и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для детей с особыми потребностями.

Кульминацией Международного репинского пленэра станет церемония закрытия, которая традиционно состоится 5 августа, в день рождения Ильи Репина.