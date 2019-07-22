22.07.2019 16:50
Под Харьковом - Международный репинский пленэр
С каждым годом растет внимание к уникальному мероприятию со стороны представителей многих стран мира.
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Чугуев является родиной всемирно известного художника-живописца Ильи Ефимовича Репина.
С целью чествования памяти и сохранения репинских традиций начиная с 2000 года, летом, в Чугуеве проводится Международный репинский пленэр.
Это уникальное художественное мероприятие, целью которого является развитие и популяризация реалистического направления в современном изобразительном искусстве, создание условий для творческого общения, обмена опытом художников-реалистов – представителей разных городов и стран; выявление и поддержка молодых талантливых художников.
География пленэра расширяется. Например, в этом году в нем принимают участие художники не только из Украины и стран ближнего зарубежья, а также из Финляндии.
В составе творческой группы ХХ юбилейного пленэра – 20 художников, самых ярких участников прошлых пленэров, работы которых больше всего поразили зрителей и ценителей изобразительного искусства.
Открытие пленэра 20 июля стало интересным и зрелищным праздником для жителей и гостей города.
Кроме того, жителей и гостей города ждут интересные мероприятия, которые будут проходить на нескольких локациях с 20 июля по 5 августа. В течение всего периода работы пленэра запланировано проведение мастер-классов для учащихся и студентов учебных заведений, художников-любителей, а также для детей с особыми потребностями.
Кульминацией Международного репинского пленэра станет церемония закрытия, которая традиционно состоится 5 августа, в день рождения Ильи Репина.
Анонс праздничных мероприятий по случаю 175-летия со дня рождения И.Е.Репина
27 июля 2019
10.00 Мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для детей и взрослых.
Место проведения: « Арт-аллея» сквера «Центральный».
10.00 Акция «Все возможно, только попробуй», мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для детей с особыми потребностями.
Место проведения: КУ «Центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью« ШАНС », ул. Осиновский, 48Б.
2, 3 Августа 2019
10.00 Мастер-класс по живописи от участников ХХ Международного репинского пленэра для учеников Чугуевской детской художественной школы им. И.Ю. Репина и воспитанников художественной студии «Этюд» КУ «Культурный центр« Имидж ».
Место проведения: Городская база отдыха «Имидж», Малиновское лесничество, урочище «Тополева», выдел № 5.
4 августа 2019
09.00 «Репинского тропами», туристический велоквест.
Место проведения: ул. Соборная, улицы города.
10.00 «Магический карандаш», конкурсно-развлекательная программа для детей:
- конкурсы, квесты, викторины;
- работа детских аттракционов и торговых площадок.
Место проведения: Парк культуры и отдыха им. И.Ю. Репина, ул. Карбышева.
5 августа - День рождения И.Ю. Репина
09.00 «Кланяемся большом художнику», возложение цветов к памятнику И.Ю. Репина.
Место проведения: У памятника И.Ю. Репина, ул. Гвардейская, 13.
10.00 Художественный праздник «В гости к Репину»:
мастер-классы, квесты, викторины, экскурсии для гостей праздника от работников Художественно-мемориального музея И.Ю. Репина;
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.
Место проведения: Мемориальная усадьба И.Ю. Репина, ул. Музейная, 8.
15.00 Церемония закрытия ХХ Международного репинского пленэра:
итоговая выставка картин участников ХХ Международного репинского пленэра.
Место проведения: Художественно-мемориальный музей И.Е. Репина, ул. Соборная, 2.
17.00 «Украинская сердце Ильи Репина», театрализованный праздник:
интерактивная шоу-выставка «Когда картины оживают»;
театр «Живых скульптур»;
церемония вручения премии им. И.Ю. Репина.
Место проведения: Улица Музейная.
Ярмарка мастеров:
- выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства;
- работа торговых площадок.
Художественный площадка «MusicFest»:
- выступление симфонического оркестра Харьковской филармонии;
- выступление Олега Литенка, Заслуженного артиста Украины.
20.50 Презентация фильма о жизни и творчестве И.Ю. Репина «Полет над вечностью».
Лазерное шоу.
Место проведения: Площадь Соборная.