22.07.2019 17:02

На выставке «Талант есть у каждого» совместят несовместимое

С 1 по 26 августа в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 представляет персональную выставку художественных работ Людмилы Чередниченко «Талант есть у каждого».



// cultura.kh.ua

На выставке будет представлено более 30 работ автора в таких техниках, как масляная живопись, шитье лентами, вышивка бисером, «алмазная техника» (выкладка камнями), пэчворк, аппликация, айрис-фалдинг из ткани, самчиковская роспись, точечная роспись и крапле.

Работы Людмилы Чередниченко насыщены разнообразными красками, что «разливаются» на полотнах цветами и растениями, причудливыми животными и живописными пейзажами. Некоторые ее работы - это нестандартные синергичные идеи, которые ломают стереотип о существующих традиционные техники выполнения работ. Среди них - аппликация из сахарных стиков, или вещи из прошлого, воплощенные в работе «Ящик воспоминаний» и оформленные с помощью штампов и текстурной пасты, рассказали в галерее.

Открытие выставки состоится 1 августа в 17.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.