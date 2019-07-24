Об известных ученых Каразинского университета расскажут на лекции в галерее

24.07.2019 10:40

Лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве» пройдет 30 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини».

История старейшего в подроссийской Украине Харьковского университета, открытого в 1805 г. (теперь - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), чрезвычайно богата интересными историческими событиями, яркими личностями, забавными и грустными случаями.

В 1985 - 1993 гг. вышел ряд выпусков систематического библиографического указателя по истории Харьковского университета 1805 - 1917 гг., упорядоченных Михаилом Швалбом и Михаилом Красиковым. В 2007 г. появилась 752-страничная книга «История Харьковского университета за двести лет. Систематический библиографический указатель», составителем которой тоже был Михаил Красиков. Лектор является автором ряда научных трудов, которые посвящены ученым и литераторам Императорского Харьковского университета.

В лекции 30 июля речь пойдет об Александре Потебне, Егоре Редине, Андрее Красновом и других незаурядных харьковских ученых.

Вход – свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор более 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ» и галереи Art KhPI, директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета Неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма ХОГА.