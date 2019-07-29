FOCUSники приглашают на встречу

1 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами традиционной отчетной фотовыставки областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».
Будут рассмотрены темы: содействие раскрытию творческой индивидуальности, обмен опытом работы, сохранение и развитие всемирных достижений в фотографии.
Кроме этого, присутствующие смогут увидеть слайд-шоу работ авторов, не представленных на выставке, задать вопросы и обсудить планы на будущий год.
Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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