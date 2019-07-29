FOCUSники приглашают на встречу

Творческая встреча будет проходить в формате круглого стола, участниками которого будут фотохудожники областной общественной организации «Харьковский фотоклуб».

Будут рассмотрены темы: содействие раскрытию творческой индивидуальности, обмен опытом работы, сохранение и развитие всемирных достижений в фотографии.

Кроме этого, присутствующие смогут увидеть слайд-шоу работ авторов, не представленных на выставке, задать вопросы и обсудить планы на будущий год.

Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.