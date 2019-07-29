Главная Новости Культура и Туризм FOCUSники приглашают на встречу
29.07.2019  09:33   

FOCUSники приглашают на встречу

1 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится творческая встреча с авторами традиционной отчетной фотовыставки областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».


// cultura.kh.ua
Творческая встреча будет проходить в формате круглого стола, участниками которого будут фотохудожники областной общественной организации «Харьковский фотоклуб».

Будут рассмотрены темы: содействие раскрытию творческой индивидуальности, обмен опытом работы, сохранение и развитие всемирных достижений в фотографии.

Кроме этого, присутствующие смогут увидеть слайд-шоу работ авторов, не представленных на выставке, задать вопросы и обсудить планы на будущий год.

Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

 

Тэги:  творческая встреча, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Культура и Туризм Автор выставки цветописи проведет мастер-шоу создания картин 06.06 Культура и Туризм Харьковчан приглашают на творческую встречу с Элеонорой Булгаковой 04.06 Культура и Туризм Поэтический вечер Авы Либерти «Голос Лирики» пройдет в галерее «Мистецтво Слобожанщини»
 
 

Видео

События в Валках. Киевский райсуд отпустил подозреваемых под домашний арест
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 