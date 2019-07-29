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29.07.2019  13:37   

В Бузке – снова выставка вышитых картин

Открытие экспозиции «Вышитое волшебство» состоится 30 июля в 17:00.


// ХОГА
«Проведение выставки вышитых работ в родном Харькове стало хорошей традицией», – рассказывают организаторы.

Выставка будет работать с 30 июля по 25 августа в выставочном центре «Бузок» (правое крыло ХНАТОБа) с 11:00 до 19:00, выходной день – понедельник.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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