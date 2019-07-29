В Бузке – снова выставка вышитых картин

Открытие экспозиции «Вышитое волшебство» состоится 30 июля в 17:00.
Выставка будет работать с 30 июля по 25 августа в выставочном центре «Бузок» (правое крыло ХНАТОБа) с 11:00 до 19:00, выходной день – понедельник.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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