29.07.2019 14:11

Кулинарный Кубок Украины пройдет в Первой столице

Кубок «Восточный регион 2019» состоится с 12 по 14 августа 2019 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, Кубок Украины по кулинарии - это профессиональное соревнование среди кондитеров, поваров, су-шефов и шеф-поваров. В них примут участие 110 кулинаров со всей Украины и ближнего зарубежья. Победитель соревнований будет удостоен звания «Золотой китель». Судьями Кубка Украины по кулинарии будут топовые шеф-повара и кондитеры Украины, Беларуси и Литвы.

«В этом году мы решили провести гастрономический фестиваль в новом формате вместе с Первой Украинской Ассоциацией Шеф-поваров и Кулинарной академией «Al.Cuisine». Мероприятие направлено на объединение профессионалов кулинарного дела, популяризацию среди молодежи кулинарных профессий, а также современных технологических подходов и инноваций в ресторанном деле» – отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

«Уже третий раз мы проводим этот Кубок и рады, что в этом году получаем поддержку Харьковского городского совета. Будет устроен настоящий гастрономический праздник, на котором можно будет увидеть, как соревнуются повара и кондитеры в разных номинациях, создавая гастрономические шедевры», – сообщил президент Первой Украинской Ассоциации Шеф-поваров Алексей Латкин.

Также в рамках мероприятия ежедневно на главной сцене будут проходить мастер-классы и лекции от известных поваров и кондитеров, в которых смогут принять участие все желающие. Кроме того, гостей ждут конкурсы и розыгрыши призов.

Место проведения: пер. Буковый, 10 («Arizona Beach Club»).

Мероприятие организовано Первой Украинской Ассоциацией Шеф-поваров и Кулинарной академией «Al.Cuisine» при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.