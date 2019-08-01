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01.08.2019  17:31   

Фотовыставка о мире театра пройдет в Харькове

С 8 по 23 августа в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться выставка театральной фотографии.


// cultura.kh.ua

Будут выставлены работы 87 черно-белых и цветных фотографий троих победителей конкурса «Пятая стена. Театры Харьковщины»: Маргариты Корнющенко, Екатерины Погребной и Сергея Лошатинского.

Конкурс театральной фотографии «5-я стена. Театры Харьковщины» проводился в 2017 году. Первые места в разных номинациях в нем заняли:
– Екатерина Погребная в номинации «Спектакль» с работой «Одиночество вдвоем» (Харьковский академический русский драматический театр им. А. С. Пушкина, спектакль «Кукольный дом»);
– Маргарита Корнющенко в номинации «За кулисами» с работой «Театральное зазеркалье» (Харьковский театр для детей и юношества, спектакль «Златовласка»)
– Сергей Лошатинский в номинации «Актерский портрет» с работой «Генрих VIII» (Харьковские театр «Мадригал», спектакль «Королевские игры»).

На выставке будут представлены работы, выполненные в театрах Харькова в различных жанрах: это и работы, сделанные непосредственно во время представления, и актерские портреты, и «закулисье», а также театрально-фантазийные композиции.

Одна из авторов, Маргарита Корнющенко, посвятила свою часть экспозиции только одной, лучшей на ее взгляд работе режиссера Александра Ковшуна – спектаклю «Замок» по роману Франца Кафки в Харьковском театре им. Шевченко – и назвала свою часть экспозиции «ЗАМОК, который построил К.». В этом названии буква «К» имеет несколько смыслов – это и автор романа Кафка, и его главный герой, обозначенный автором только этой буквой, и сам Александр Ковшун.

Во время работы фотовыставки пройдет ряд мероприятий:

8 августа в 17:00 – торжественное открытие выставки 3-х победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргариты Корнющенко, Екатерины Погребной и Сергея Лошатинского.

9 августа в 17:00 – торжественное открытие персональной выставки живописи Геннадия Валевахина «Цветное воодушевление».

14 августа в 17:00 – просмотр видеозаписи концерта мирового уровня «Владимир Спиваков (скрипка) «Потому, что люблю»!» из коллекции Е.Г. Чайки.

15 августа в 17:00 – лекция на тему: «Фотография в XIX столетии: от технологии к искусству. Часть 1». Лектор Харина Юлия.

20 августа в 17:00 – Лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Люди старого Харьковского университета». Часть 3.

22 августа в 17:00 – творческая встреча с авторами фотовыставки 3-х победителей конкурса «5-я стена. Театры Харьковщины» Маргаритой Корнющенко, Екатериной Погребной и Сергеем Лошатинским.

Вход на выставку и все мероприятия свободный.

Адрес: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Время работы галереи: ВТ-СБ, 11:00–19:00.

Тэги:  выставка, харьков
 
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