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02.08.2019  09:29   

Выставка декоративной росписи «Сад расписанных чудес» пройдет в Харькове

С 6 по 29 августа в Областном центре культуры и искусства на ул. Пушкинской, 62 пройдет выставка декоративной росписи Елены Щемур «Сад расписанных чудес».


// cultura.kh.ua

Открытие выставки состоится 6 августа в 14.00 в выставочном зале 2-го этажа.

Техника росписи Елены Щемур отличается своей оригинальностью и индивидуальной цветопередачей и при этом не теряет связь с традиционной украинской декоративной росписью, отмечают организаторы выставки. Классические образы животных, птиц и растений у художницы приобретают сказочные черты: они живут и проявляют чувства подобно людям на фоне фантастических цветов и растений.

Елена Щемур – художник-любитель и, одновременно, участница многих районных, областных и международных выставок-ярмарок. Сегодня в коллекции художницы около 300 работ, 48 из которых представлены на выставке «Сад расписанных чудес».

Галерея работает с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье. Вход свободный.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
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