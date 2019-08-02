02.08.2019 18:49

Национальная биеннале: в Харькове будут представлены почти полсотни проектов

45 художественных проектов молодых художников со всей Украины представят в рамках Национальной биеннале молодого искусства, которая пройдет в Харькове с 17 сентября по 31 октября.



//city.kharkov.ua

По словам организаторов, для проведения конкурса уже выбрано 15 локаций в городе. Основными выставочными площадками биеннале станут Центр современного искусства «ЕрмиловЦентр», старый корпус гостинницы «Харьков», 2-й и 3-й этажи которого не использовались около 10 лет. Также проекты основной программы конкурса будут представлены в Ботаническом саду Харьковского национального университета им. Каразина и в его же Обсерватории, в Харьковском художественном музее, Литмузее и др.

Также в рамках биеннале будут презентованы внеконкурсные художественные проекты, художественные акции и перформансы, состоятся образовательная и детская программы.

Напомним, что Биеннале молодого искусства основана Министерством культуры и является одним из самых масштабных событий, которое инициировало государство в области современного визуального искусства в Украине. Впервые биеннале состоялась в 2017 году в Киеве под названием «Фестиваль молодых украинских художников», в котором приняли участие 67 молодых художников и творческих коллективов.

Вторым городом проведения, по решению Министерства культуры, был выбран Харьков. Институция-организатор в Харькове - Харьковская муниципальная галерея в партнерстве с «ЕрмиловЦентром» и PR-агентством «Bagels & Letters». Для второй Биеннале кураторы основной программы предложили концепцию: «Кажется, я захожу в наш сад».

Партнеры проекта - Харьковский городской совет и Харьковская школа архитектуры.