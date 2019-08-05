05.08.2019 14:04

Принимаются работы на фотоконкурс, посвященный Зинаиде Серебряковой

Участникам конкурса предлагают отправиться на фотопленэр в Нескучное и сделать снимки для участия в выставке.



Фото: Владимир Оглоблин

С 21 ноября по 14 декабря в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет выставка «Нескучное: Фотовзгляд», посвященная Зинаиде Серебряковой.



Участие в выставке примут лучшие работы конкурса, который проводят неформальное общество друзей Зинаиды Серебряковой, художественная галерея "Искусство Слобожанщины" КЗ «ООМЦКИ», Этнографический музей "Слобожанские сокровища" им. Хоткевича НТУ "ХПИ", галерея "Art KhPI".



Фотохудожникам предлагается отправиться на фотопленер в Нескучное и попробовать воспроизвести сокровенную красоту этих мест. Оформленные в рамках или паспарту работы (количество не ограничивается) принимаются на конкурс в галерее "Искусство Слобожанщины" (Госпром, 4 подъезд, 1 этаж) до 16 ноября 2019 года. Формат не регламентируется. Работа должна быть подписана на обороте: фамилия, имя автора, название, год создания. Отдельно подается резюме, где указываются членство в фотоклубе или Союзе, телефон, эл. почта.



Предварительно все работы и резюме направляются до 2 ноября по адресу: mmkrasikov@gmail.com. Справки по тел. 067 91014 91, 066 85 99 296 (Красиков Михаил Михайлович).



Всех участников выставки ждут награды. В течение 2020 года выставка в различных форматах будет демонстрироваться в Художественно-мемориальном музее И. Репина в Чугуеве, Пархомовском художественном музее им. П.Ф. Лунева, Музее знаменитых харьковчан им. К.И. Шульженко и других учреждениях культуры.

Справка. Зинаида Серебрякова (1884 - 1967), всемирно известная художница, родившаяся в селе Нескучном (теперь Харьковского района Харьковской области). Именно здесь она создала шедевры, которые стали классикой мирового искусства. К счастью, природа, которую увековечила художница в своих пейзажах, волшебные ландшафты окрестностей Нескучного за сто лет изменились не кардинально, и можно, держа в руках альбом с репродукциями работ художницы, просто "войти" в ее картины.